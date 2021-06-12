برلماني عن لقاء السيسي وابن سلمان: القاهرة والرياض صمام أمان الأمن العربي والخليجي

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن تصدر ‏‎لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد اللقاء الذي جمعهما بمدينة شرم الشيخ، دليل قاطع على نجاح هذا اللقاء.



ووصف المير، في بيان له اليوم السبت، القاهرة والرياض بصمام أمان الأمن القومي العربي والخليجي، قائلًا إن البلدين قادران على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية؛ خصوصًا أن التعليقات أكدت أهمية العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة والرياض ودورهما المحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.



وأكد النائب أهمية الدور التاريخي للقاهرة والرياض تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية؛ خصوصًا أن هناك تطابقًا تامًّا بين وجهتَي نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً أكثر من رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.



وكان الرئيس السيسي قد قال عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص لقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائلًا: "سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدَينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".