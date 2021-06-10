الإفتاء: غدًا المتمم لشهر شوال.. والسبت أول أيام ذو القعدة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الجمعة الـ11 من يونيو لعام 2021، هو المتمم لشهر شوال لعام 1442 هجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، الخميس، أن بعد غد السبت هو أول أيام شهر ذو القعدة.

وتوجهت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل، أن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات.