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بعد قليل.. كسوف حلقي للشمس يُرى في هذه المناطق

10:01 ص الخميس 10 يونيو 2021
بعد قليل.. كسوف حلقي للشمس يُرى في هذه المناطق

كسوف حلقي للشمس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث كسوف حلقي للشمس اليوم الخميس 10 يونيو 2021م، حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

وأوضح المعهد في بيان، أن هذا اليوم يشهد شروق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبًا؛ لذلك لن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل ويحدث الكسوف الحلقي للشمس، ويكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض، بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل، فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي، ولا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل، ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا– أقصى الشمال الشرقي لروسيا– جرين لاند).

وتابع المعهد: سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسعٍ وخمسين دقيقة تقريبًا، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.

ويُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم، وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.​

كسوف حلقي للشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية القمر الشمس

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