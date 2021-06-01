توصية برلمانية بتشكيل لجنة من الضرائب العقارية لدراسة مقابل انتفاع أرض ترعة السلام

كتب - نشأت علي

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بإعداد دراسة وافية و مستفيضة حول إمكانية إنشاء محطة رفع في المنطقة بين ترعة السلام ومصرف الطويل لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في هذه المنطقة وحماية الرقعة الزراعية من الغرق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضي الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى،

كما أوصت أيضا، تشكيل لجنة من الضرائب العقارية ووزارة الري لدراسة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضي الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى، المقدم من النائب محمد نجيب، على أن تلتزم هذه اللجنة بتطبيق القرارات الوزارية فى هذا الصدد.