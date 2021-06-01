Masrawy logo white

محمد سلماوي يفوز بجائزة النيل للآداب

05:28 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
محمد سلماوي يفوز بجائزة النيل للآداب

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء، جوائز الدولة الدولة للمبدعين المصريين والمبدعين العرب في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي تم عُقد مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإليكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت النتائج كالتالى :
فاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين: مجال الفنون الدكتور مصطفى عبد المعطي عبد العال سالم (مصطفى عبد المعطي).

وفى مجال الآداب محمد سلماوي محمد سلماوي (محمد سلماوي).

وفى مجال العلوم الاجتماعية تم حجبها.

كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب رضوان نايف السيد أحمد (رضوان السيد).

إيناس عبد الدايم جائزة النيل للآداب المجلس الأعلى للثقافة

الخبر التالى:

جهاز بدر: دفع العمل بمشروعات تطوير الطرق لمواكبة زيادة معدلات التنمية

كورونا.. لحظة بلحظة

984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا