محمد سلماوي يفوز بجائزة النيل للآداب

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء، جوائز الدولة الدولة للمبدعين المصريين والمبدعين العرب في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي تم عُقد مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإليكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت النتائج كالتالى :

فاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين: مجال الفنون الدكتور مصطفى عبد المعطي عبد العال سالم (مصطفى عبد المعطي).

وفى مجال الآداب محمد سلماوي محمد سلماوي (محمد سلماوي).

وفى مجال العلوم الاجتماعية تم حجبها.



كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب رضوان نايف السيد أحمد (رضوان السيد).