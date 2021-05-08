"عمرو بن العاص" و"الأزهر" يتزينان بالمصلين في تراويح ليلة الـ27 من رمضان (صور)

09:32 م السبت 08 مايو 2021
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  • عرض 27 صورة
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  • عرض 27 صورة
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  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
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  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة

تصوير- أحمد جمعة ومحمود بكار:

أدى آلاف المصريين، اليوم السبت، صلاة تراويح ليلة 27 من رمضان (ليلة القدر) في عدد من مساجد القاهرة الكبرى، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

والتقطت عدسة "مصراوي" صورًا للمصلين في مسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر وسط التزام من جانب المصلين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الأوقاف، في ظل جائحة كورونا.

مسجد عمرو بن العاص صلاة التراويح ليلة القدر فيروس كورونا

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