"عمرو بن العاص" و"الأزهر" يتزينان بالمصلين في تراويح ليلة الـ27 من رمضان (صور)
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تصوير- أحمد جمعة ومحمود بكار:
أدى آلاف المصريين، اليوم السبت، صلاة تراويح ليلة 27 من رمضان (ليلة القدر) في عدد من مساجد القاهرة الكبرى، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
والتقطت عدسة "مصراوي" صورًا للمصلين في مسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر وسط التزام من جانب المصلين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الأوقاف، في ظل جائحة كورونا.
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