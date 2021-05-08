شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

08:43 م السبت 08 مايو 2021
شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء. وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات حرارة الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

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