بالخطوات.. كيفية حساب فاتورة استهلاكك للكهرباء بطريقة صحيحة



كتب- محمد صلاح:

يحتاج عديد من المواطنين إلى معلومات كافية وسهلة للمساعدة في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بفاتورة استهلاك الكهرباء التي يقومون بسدادها شهريًّا .



ويقدم "مصراوي" شرحًا مبسطًا للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية؛ حتى يتمكن أي مواطن من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها، في الخطوات التالية..



أولًا: خانة رسوم النظافة

طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.



ثانيًا: خانة حاليًّا

وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.



ثالثًا: خانة سابقة

وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.



رابعًا: خانة الاستهلاك

وهي الخانة التي توضح عدد الكيلووات/ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.



خامسًا: خانة قيمة الاستهلاك

وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلووات/ ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.



سادسًا: خانة رسوم

توجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .



سابعًا: خانة تسويات ورسوم

هي الخانة التي توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.



ثامنًا: خانة الإجمالي

وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.



تاسعًا: خانة رقم اللوحة

رقم العداد المملوك للمستهلك؛ لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.



عاشرًا: خانة تاريخ الإصدار

وهي توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.



حادي عشر: خانة منطقة

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.



ثاني عشر: خانة إدارة

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.



ثالث عشر: خانة رصيد أقساط

وهي الخانة التي تتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها للمستهلك؛ سواء أكانت فواتير متأخرة أم أخرى.



رابع عشر: خانة المطلوب سداده

وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.