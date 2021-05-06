بعد العيد.. إيقاف تشغيل 17 قطار بالوجهين البحري والقبلي "مؤقتًا"

10:33 م الخميس 06 مايو 2021
بعد العيد.. إيقاف تشغيل 17 قطار بالوجهين البحري والقبلي "مؤقتًا"

هيئة السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد إيقاف تشغيل 17 قطارًا بخطوط الوجهين القبلي والبحري بشكل مؤقت ابتداء من 21 مايو الجاري، بسبب أعمال التطوير التي تجريها الهيئة وتحديث نظم الإشارات، وفقًا لنص قرارها اليوم الخميس.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تقرر إيقاف 7 قطارات بشكل مؤقت، بالوجه البحري، اعتبارًا من 21 مايو الجاري، التي تحمل الأرقام التالية: "1152/1153/1156/1157/1202/133/1204"

كما قررت إيقاف 10 قطارات بالوجه القبلي، مؤقتًا اعتبارًا من 22 مايو الجاري، عقب إجازة عيد الفطر، والتي تحمل الأرقام التالية: "166/167/1187/1188/1005/832/776/777/706/711" .

هيئة السكة الحديد حركة القطارات الوجه القبلي الوجه البحري

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