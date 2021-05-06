رئيس "القومي للمرأة" أمام النواب: السيسي حافظ على مكتسبات المرأة وأعطاها المزيد

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية تعيش في عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي حافظ على مكتسبات المرأة وأعطاها المزيد من المكتسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومي للمرأة.

وقالت مرسي، إنه في عهد الرئيس السيسي لا يوجد سقف للحلم، والمجلس القومي للمرأة يسعى دائما لإعطاء المرأة حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشادت بتمثيل المرأة المصرية في المجالس النيابية، قائلة: "وصل لما يقرب من 28٪ في مجلس النواب، ونتمني أن يصل إلى 50%"، موجهة رسالة إلى نائبات البرلمان مفادها أنهن، شرفوا مصر والقيادة السياسية تفخر بالمرأة وبدورها.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2021/2022، فيما أوصت بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وقال النائب القصبي، إن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ 191 مليونا و451 ألفا، بزيادة قدرها 105 ملايين، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.

ولفت القصبي، إلى أن زيادة الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة تعكس كذلك اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية ودعمها.

وأضاف قائلًا: "لاشك أن المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا في المجتمع المصري، وكان لها دورا فاعلا، وتقلدت المناصب السياسية والحكومية، وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وعملت على القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة".

ونوه إلى أن الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية ويوجه بتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وتقديم كل صور الدعم الممكنة لها، كما وجه بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، وأنه تفعيلا لهذه التوجيهات تقدمت، كرئيس للجنة التضامن، بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.