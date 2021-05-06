وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري اليوم مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق (بورسعيد / الإسماعيلية) حتى حدود محافظة بورسعيد بطول 36كم، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة المرحلة الأولى بطول 15 كم مزدوج في المسافة من كم صفر (طريق الإسماعيلية/ بورسعيد) حتى كم 15 ثم تفقد الوزير المرحلة الثانية بطول 21 كم في المسافة من كم 15 حتى 36 بحدود بورسعيد مع دمياط، حيث تم الانتهاء من الصيانة العاجلة بطول 21 كم باتجاه دمياط وتم الانتهاء من 15 كم باتجاه طريق بورسعيد باستخدام معدات الصيانة الذاتية الحديثة (ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد) وجار الانتهاء من 6 كم المتبقية في المسافة من كم 15 حتى كم 36.

كما تفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري (اللنش 3) بكم 6.5 بالمرحلة الأولى، وجار نهو أعمال المداخل لربط الكوبري بالطريق الدولي الساحلي، حيث بلغت تكلفته 111 مليون جنيه ونسبة تنفيذه 94% ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه قبل 30/5/2021 و إنشاء 2 كوبري آخر بجوار الكباري القائمة حاليا لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات وتقليل الحوادث وذلك بخطة العام المالي القادم 2021/2022.

وتفقد وزير النقل أيضا قطاع "3 أ" في المسافة من كوبري البستان حتى مدخل مدينة دمياط الجديدة بطول 9 كم وتكلفة 108 ملايين جنيه، حيث يتم رفع كفاءة الطريق بعرض 13.5 متر بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه بتكلفة 108 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 74% ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه في 30/6/2021.

وأكد الوزير، على أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم وتكلفة 700 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم وتكلفة مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وبتكلفة 108 ملايين جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم بتكلفة 200 مليون جنيه وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات، وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءًا من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.​