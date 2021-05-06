اليوم.. تطبيق القرارات الجديدة للحكومة للحد من انتشار كورونا
تطبق اليوم الخميس، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للحد من انتشار كورونا خلال الفترة المقبلة.
وجاءت قرارات اللجنة على النحو التالي:
- مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساءا.
- حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.
- إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو.
- غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.
- صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.
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