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وزير الدولة اليمني يصل إلى مطار القاهرة لبحث دعم التعاون الثنائي

07:46 م الإثنين 31 مايو 2021
وزير الدولة اليمني يصل إلى مطار القاهرة لبحث دعم التعاون الثنائي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، عبدالغني حفظ الله جميل وزير الدولة اليمني وأمين العاصمة صنعاء، قادمًا من عدن في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

ومن المقرر أن يلتقي جميل خلال زيارته عددًا من كبار المسئولين والشخصيات، لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليمن، والتسهيلات التي تقدمها مصر للمواطنين اليمنيين، خاصة الراغبين في تلقي العلاج بمستشفيات مصر، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية.

مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة عبدالغني حفظ الله جميل اليمن

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