بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وفد أمني رفيع المستوى يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

(أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة، والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية، وعلى راسها الولايات المتحدة، موجهًا الدعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية؛ لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ونقل رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل للشعب الفلسطيني - خلال زيارته الحالية لغزة - تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددًا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي - في هذا الصدد - أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

وبتوجيهات من الرئيس السيسي، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى، برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية؛ للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل وإعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة.

تأتي زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس السيسي للتنسيق والتشاور مع جميع الأطراف الفلسطينية؛ لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وعدد من نخب وقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة.

وأطلع رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل قادة القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الجهود المبذولة من القيادة المصرية؛ لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمار المناطق المتضررة في القطاع، وبحث ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية.

ونقل الوزير عباس كامل تحيات الرئيس السيسي إلى أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن زيارته تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية للبناء على وقف إطلاق النار وبحث ملف إعادة الإعمار في غزة.

فيما أكدت قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية احترامها لدور مصر التاريخي والريادي الداعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، موجهين الشكر والتحية للرئيس السيسي على الجهد المبذولة لدعم حقوق الفلسطينيين.​