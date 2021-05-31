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الإهمال يؤدي لفقدان البصر.. رئيس "علمية كورونا" يحذر من الفطر الأسود

02:45 م الإثنين 31 مايو 2021
الإهمال يؤدي لفقدان البصر.. رئيس "علمية كورونا" يحذر من الفطر الأسود

الدكتور حسام حسني

كتب - أحمد جمعة:

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، من الإهمال في تأخير تشخيص مصابي الفطر الأسود في مصر.

وقال "حسني" في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن مسببات المرض تتمثل في نقص المناعة، ومن أعراضه بروز العين وانسداد في الأنف.

وأضاف: "إن تأخرت الحالة في تشخيصها أو تم إهمالها فقد يؤدي ذلك لفقدان البصر".

وقال إن هناك عددا من حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود في مصر "لا تتعدى أصابع اليد الواحدة".

وشدد حسني على توافر العلاجات اللازمة المضادة للفطريات بشكل عام والفطر الأسود بشكل خاص في مصر، وتوفير الأدوية المستوردة لعلاج المصابين على الفور دون تأخير.

حسام حسني الفطر الأسود مكافحة كورونا فيروس كورونا

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