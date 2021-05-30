تحروا الدقة.. "إعلام الوزراء" ينفي نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الأحد، إنه لا صحة لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وأضاف المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لنقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مشددةً على توافر كل الأمصال الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًّا كافيًا منها لعدة أشهر مقبلة.

ونوهت وزارة بقيامها برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وأعلنت الوزارة توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية، حيث توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، تتضمن (مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب"- مصل التسمم الممباري- مصل التيتانوس- مصل الثعبان- مصل الحيات- مصل العقرب- مصل الكلب)، وتستخدم هذه الأمصال حال تعرض الشخص إلى عقر أو لدغات أو تعرض إلى العدوى ببعض الأمراض.

وتناشد وزارة الصحة، حسب بيان المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين،‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).