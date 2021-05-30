درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين 31 مايو (القاهرة 40)

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إنه من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبلة، يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لتوقعات الأرصاد بشأن طقس الاثنين، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فتسجل على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.