نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال 6 أيام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من يوم الجمعة الموافق 28 مايو حتى الأربعاء 2 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يوم الجمعة 28 مايو

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم السبت 29 مايو

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يوم الأحد 30 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 31 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 1 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 2 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. ​