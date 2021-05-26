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افتتاح 26 مركزا.. الصحة: مجمعات كبرى للتطعيم في كل محافظة ضد كورونا

01:45 م الأربعاء 26 مايو 2021
افتتاح 26 مركزا.. الصحة: مجمعات كبرى للتطعيم في كل محافظة ضد كورونا

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وعرضت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جهود التوسع في أماكن تقديم اللقاحات، مشيرة إلى أنه على غرار أرض المعارض سيتم افتتاح مراكز كبرى بكل محافظة، وأنه تم البدء بتجهيز مراكز في الإسكندرية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة أيضا إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات لتصل إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية، بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا، وتم افتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للجهات، وأنه تم توفير كافة اللوجيستيات لتلك الجهات التي تتمثل فيمن تم إدراجهم بالمنظومة، وكروت التطعيم، واستمارة الموافقة المستنيرة، في قطاعات البترول، والكهرباء، والطيران، وهيئة سكك حديد مصر، وهيئة النقل العام، وهيئة قناة السويس، وذلك في محافظات : القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والاسماعيلية، والسويس، وأسيوط.

وأضافت: تمت إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335 بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذا تمت إتاحته لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوى بالمحافظات، وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات.

اجتماع مجلس الوزراء هالة زايد مجمعات كبرى للتطعيم مصطفى مدبولي

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