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وفاة القمص زكريا سمري كاهن كنيسة العذراء الأثرية بكوم إشفين.. والبابا تواضروس ينعاه

08:49 م الإثنين 24 مايو 2021
وفاة القمص زكريا سمري كاهن كنيسة العذراء الأثرية بكوم إشفين.. والبابا تواضروس ينعاه

زكريا سمري كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية

كتب- مينا غالي:

توفى اليوم الاثنين، الأب القمص زكريا سمري كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بكوم إشفين في قليوب، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر تجاوز 67 سنة قضى منها حوالي 22 سنة في خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح يوم 1 أكتوبر 1953، وسيم كاهنًا في 2 يوليو 1999 ونال رتبة القمصية في 19 سبتمبر 2014.

وستقام صلوات تجنيزه الساعة 12 منتصف ظهر اليوم في كنيسته بكوم إشفين.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص زكريا سمري، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

زكريا سمري كنيسة السيدة العذراء الأثرية البابا تواضروس كوم إشفين

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