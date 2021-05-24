برلماني ينتقد التشابكات المالية بين "البيئة" والمحليات في ملفات النظافة والمخلفات

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية حق البيئة الصحية كأحد الحقوق المهمة للإنسان والتي ألزم بها الدستور.

وقال أبو العلا موجهًا حديثه لوزيرة البيئة: "بالفعل نرصد نجاحكم في ملف تلوث الهواء، إلا أن ملف المخلفات مازال يحتاج مجهود مضاعف خاصة في المناطق الشعبية".

وانتقد أبو العلا، ما وصفه بالتشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، في ملف النظافة والمخلفات، مشيرًا إلى أن المواطن لايستطيع أن يعرف تبعية عمال أو شركات النظافة للوزارة أم للمحليات، مطالبًا بضرورة توحيد الجهود بين الوزارة المحليات في ملف المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة البيئة، الدكتور ياسمين فؤاد، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.