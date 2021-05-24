ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة الطقس تشهد استقرارا على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أنه بداية من اليوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع يوجد ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، أن الارتفاع في الحرارة سيكون طفيف وبشكل تدريجي، حيث تسجل القاهرة اليوم 33 درجة وتصل بنهاية الأسبوع بين 35 و36 درجة، كما تصل للسواحل الشمالية لـ28 درجة، و40 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

وتابع: "نشاط الرياح خلال فترات الليل مستمر معنا خلال الأيام المقبلة، وهو ما يزيد الشعور باعتدال درجة الحرارة والطقس الربيعي على أغلب المناطق"، مشيرًا إلى استمرار الطقس اللطيف خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأشار شاهين إلى عدم وجود أي ظواهر جوية حادة أو عنيفة تعوق من حركة المواطنين أو أنشطتهم اليومية، خلال الفترة المقبلة.​