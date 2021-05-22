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وزير التعليم العالي يزور معهد "كوري" لعلاج الأورام في فرنسا

03:54 م السبت 22 مايو 2021
وزير التعليم العالي يزور معهد "كوري" لعلاج الأورام في فرنسا

جانب من اللقاء

كتب- داليا شبل:

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، معهد كوري لعلاج الأورام، بحضورالدكتور تييري فيليب مدير المعهد، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجاري.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد، فيما يخص تدريب أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المصريين، على التقنيات الجديدة لعلاج السرطان في مصر بالتعاون مع المعهد، ومناقشة مشروع توقيع اتفاقية بين الجانبين.

واتفق الجانبان على صياغة مذكرة تفاهم، تكون بمثابة أساس لتطوير أي أنشطة مشتركة تتم بين الجانبين في المستقبل.

جدير بالذكر أن معهد كوري يعد مؤسسة من المؤسسات المعترف بها كمرفق عام في فرنسا، ويتكون من مجمع مستشفيات ومركز أبحاث، ويعد مركزًا مرجعيًا لسرطان الثدي وسرطانات الأطفال، ويوفر العلاج لأمراض سرطانية أخرى مثل سرطان البروستاتا والمسالك البولية والجهاز الهضمي وعنق الرحم والوجه والرئة والجلد، والعديد من الأمراض الأخرى.

وزير التعليم العالي معهد كوري لعلاج الأورام فرنسا خالد عبدالغفار

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