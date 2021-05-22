ارتفاع الرطوبة والحرارة تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 31 درجة، لكن خلال الأيام المقبلة تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا.

وأضاف الخبراء، أن الارتفاع التدريجي يستمر حتى منتصف الأسبوع لتسجل الحرارة على القاهرة 36 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و42 درجة.

وتابع الخبراء: يكون الطقس خلال هذه الفترة معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، كما يكون لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأشار الخبراء إلى أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة سقوط ٣٠٪؜، وتكون لمدة يوم واحد فقط، بينما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكد خبراء الهيئة، على أن نسبة الرطوبة على القاهرة 70%، والسواحل الشمالية 80%، كما تسجل على المناطق الجنوبية من 55% وحتى 30%.​