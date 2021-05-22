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الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني

10:25 ص السبت 22 مايو 2021
الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما يؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وفي سياق متصل، تلتزم المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين في المدارس لا يشاركهم أي من طلاب الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالباً بحد أقصى.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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