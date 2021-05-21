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حدث في 8 ساعات| السيسي ينعى سير غانم.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

07:20 م الجمعة 21 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي ينعى سير غانم.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها إرسال مصر وفدين أمنيين لبحث تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، واستقبال مطار القاهرة لأول دفعة مواد خام لتصنيع مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

السيسي مطار القاهرة سمير غانم تويتر غزة إسرائيل قطاع غزة القدس وزارة الصحة

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