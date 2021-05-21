تركي آل الشيخ للرئيس السيسي: غزة لن تنسى موقفك البطولي

(مصراوي):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تدوينة يشكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تدخل مصر لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإقرار هدنة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وقال آل الشيخ: "لن تنسى غزة موقفك البطولي".

وبدأت هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، ودخلت حيز التنفيذ، برعاية مصرية، ونالت إشادات عربية ودولية، لاسيما بعد الجهود المصرية لوضع حد لرأب الصدع بين الجانبين.

حيث تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارًا من سعت 0200 يوم 21 / 5 بتوقيت فلسطين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.