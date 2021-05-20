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وزير الأوقاف: الخطاب الإخواني خيانة حتى في أحرج لحظات الأمة

11:09 ص الخميس 20 مايو 2021
وزير الأوقاف: الخطاب الإخواني خيانة حتى في أحرج لحظات الأمة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطاب الإخواني كان ولا زال وسيظل خطاب خيانة وغدر، وستظل هذه الجماعة الخائنة العميلة المأجورة شوكة في ظهر أمتها ، أداة طيعة في أيدي أعدائنا.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له، الجمعة، أن الجماعة عناصرها المجرمة حقدوا تجاه جميع الدول العربية التي وعت خطورتها، ولا سيما مصرنا العزيزة التي استطاعت أن تبدد طموحات هذه الجماعة، ومن كان ولا زال يستخدمها لزعزعة استقرار دولنا وتفتيتها و يعمل جاهدا على استخدامها في محاولات مستميتة لإفشال دولنا حتى إسقاطها أو إنهاكها بالإرهاب سواء أكان إرهابا مسلحا أم إرهابا فكريا.

وتابع جمعة:" ما سبق يتطلب التنبه بشدة لمخططات هذه الجماعة ومن وراءها استخداما وتمويلا وتوجيها، والتنبه كذلك لعناصرها المتسترة بعباءات مختلفة للنفاذ إلى ما تريد، والعمل على كشف هذه الخلايا التي تعمل ليل نهار على بث سمومها في المجتمع، من خلال نشر الشائعات، وقلب الحقائق تارة والكيانات والأبواق الإعلامية المأجورة تارة، واستعداء المنظمات الدولية تارة أخرى".

وأكد وزير الأوقاف أن هذه العناصر الضالة تم تربيتها وتكوينها على ذلك، ما يستدعي من كل وطني غيور على وطنه مخلص له التيقظ المستمر والمواجهة الحاسمة لكل مخاطر هذه الجماعة عسكريا وأمنيًا وفكريا وثقافيا وقانونيا، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ أوطاننا من شر أهل الشر جميعا .

محمد مختار جمعة الخطاب الإخواني وزير الأوقاف الإخوان

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