​"مصر للطيران" تكشف تفاصيل تخفيضاتها إلى عدد من الوجهات حول العالم

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح العديد من التخفيضات إلى نقاطها الدولية، كما أطلقت الشركة تخفيضًا 30% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن، ويمكن للمسافرين الاستفادة بالعرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو الجاري، والسفر حتى 6 أغسطس المقبل أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وطرحت الشركة 25% تخفيضًا على الدرجة السياحية للمسافرين إلى بودابست، لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيو المقبل.

وطرحت الشركة تخفيضًا 25% على رحلاتها إلى البحرين ومسقط، لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تخفيض 20% على رحلات الشركة إلى نقاطها بدولة ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو الجاري.

كما أعلنت الشركة طرح تخفيضات 20% على الدرجة السياحية، للمسافرين إلى إربيل وبغداد، ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو الجاري، والسفر حتى 30 يونيو والعودة حتى 31 ديسمبر المقبل.

كذلك طرحت الشركة أسعارًا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com أو من خلال وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.