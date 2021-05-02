الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة: بيئة مناسبة للبكتيريا

08:11 م الأحد 02 مايو 2021
الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة: بيئة مناسبة للبكتيريا

الفسيخ

كتب- أسامة علي:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الأسماك المملحة أو ما يعرف بـ"الفسيخ".

وطالبت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الأحد، بالابتعاد تمامًا عن تناول هذه الأسماك المملحة وأيضا المعد منها منزليًا، لأنه لا توجد طريقة تضمن سلامة تلك الأسماك أو خلوها من البكتيريا اللاهوائية.

وأكدت وزارة الصحة، أن طريقة إعداد الأسماك المملحة تعتمد بالأساس على توفير بيئة لاهوائية لكي تتخمر الأسماك وتصبح فسيخ وهي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة لشلل التسمم الممباري الناتج عن تناول هذه النوعية من الأسماك.
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الفسيخ الأسماك المملحة وزارة الصحة البكتيريا

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