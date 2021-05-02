الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة المجيد

01:25 م الأحد 02 مايو 2021
الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة المجيد

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتقدم المجلس بخالص التهاني لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والسداد؛ وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

ودعا المجلس جميع المصريين للاحتفال بعيد القيامة المجيد؛ للتأكيد على الترابط والتماسك الذي يميز الشعب المصري العظيم؛ وأنهم نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معا ضد أهل الشر؛ مضيفا أن مصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.

وتابع المجلس أن مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيا المصريين إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البابا تواضروس عيد القيامة

الخبر التالى:

احتفالات تعكس وحدة الوطن.. السيسي يهنئ المصريين بعيد القيامة وشم النسيم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"مفيش شتوي تاني".. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا