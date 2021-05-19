القمة "المصرية الفرنسية الأردنية" بباريس والوضع في الأراضي الفلسطينية يتصدران اهتمامات الصحف

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، القمة المصرية الفرنسية الأردنية بقصر الإليزيه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل مـاكرون، والملك عبداالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تناولت الصحيفة الوضع في الأراضي الفلسطينية، وعددا من أخبار الشأن المحلي.

فذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "قمة مصرية فرنسية أردنية لمتابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شارك أمس في العاصمة الفرنسية "باريس"، في قمة ثلاثية بقصر الإلــيــزيــه حـــول تـطـورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل مـاكـرون، والملك عبداالله الثانى بن الحسين عاهل الأردن والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقًا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجـاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأكـد الرئيس أنـه لا سبيل إلـى إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حـل جــذري عــادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم، مشددا على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفوري.

وأشـار الرئيس السيسي إلى استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

ودعـا الرئيس إلـى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحـث إسـرائـيـل على التوقف عـن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقـطـاع غــزة، وذلــك لإتـاحـة الفرصة أمــام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين. وتم التوافق بين الـزعـمـاء الثلاثة على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي في باريس، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الـرئـيـس الـسـيـسـي، أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المـسـتـويـات، مشيدا بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبى، وجهودها فى دعم القضايا الأفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية بـاريـس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

كما أشاد الرئيس بالتنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهـتـمـام المـشـتـرك، ومــؤكــداً فـي هــذا الإطــار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس وزراء البرتغال عبر عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التى تربط بين البلدين، وأكـد حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات فى مختلف المــجــالات، ودعـــم الجــهــود الـتـى تـبـذلـهـا مصر من أجـل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس السيسى مثالا ونمــوذجــا ملهما لـلاسـتـقـرار وتحـقـيـق التنمية يحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعرب رئيس الـوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة مـلايـين مـن الـلاجـئـين على أراضـيـهـا وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب أي دعم من المجتمع الدولي في هذا الإطـار وهو الأمر المقدر أوروبيا.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قبرص واليونان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، غادر القاهرة أمس على رأس وفد عسكري رفيع المستوي، إلى قبرص في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تشهد إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكري، وكذلك مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين الدول الثلاث في العديد من المجالات.

وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "طيران الاحتلال يضرب قلب حماس في غزة"، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتـفـاع عـدد الـشـهـداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في العاشر من مايو الحالي إلى ٢٣٧ شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، في حين بلغ عدد المصابين ٦٢٧٨ شخصا.

وفي الوقت نفسه، استشهد أمس فلسطينيان في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسـرائـيـلـي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء بالضفة إلى ٢٣ بينهم طفلان، وذلك تـزامـنـا مـع تجـدد المسيرات الاحتجاجية في الضفة ووقوع مواجهات غير مسبوقة بين المحتجين والقوات الإسرائيلية.

وذكرت "الأهرام" أن مستوطنين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب 14 آخـرون ، بينهم ٤ حالات حرجة، نتيجة قصف صاروخى لفصائل المقاومة بغزة، أمس، استهدف مجمعا إستيطانيا قريبا من القطاع. ووجهت صواريخ المقاومة - وفقا لـوسـائـل إعـلام إسرائيلية - ضربات مباشرة لمبنى بـأسـدود، كما أصابت سيارة إسرائيلية في بير سبع وسمع دوى صفارات الإنذار في زيكيم ونتيف وهعسرا وكيسوفيم وأسـدود، وهـو ما دفع سلطات الاحتلال لمطالبة سكان المستوطنات الحدودية مع غزة، بالبقاء داخل المنازل وبالقرب من الملاجئ والمناطق المحصنة. وأقـر جـيـش الاحـتـلال بإطلاق المقاومة الفلسطينية ۹۰ صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الـطـائـرات الحربية الإسرائيلية قد أغرات الليلة قبل الماضية، على مـا وصـف بـ "القلب" السياسي والعسكرى لحـمـاس، الذي يقع في حي الـرمـال غـرب مـديـنـة غـزة، واستهدف شبكة الأنفاق تحت الأرض، إلى جانب استهداف 5 مـنـازل لـقـادة الحـركـة في أنحاء غزة.

وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتفقد الطريق الحر حول المنصورة ومشروعات تنموية بدمياط"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـــوزراء، أكد أن الـدولـة تولى اهتماما كبيرا بتطوير ورفـــع كـفـاءة شبكة الـطـرق على مستوى الجمهورية، ملا له من مردود إيجابي يسهم فـي تيسير حـركـة نقل المواطنين والبضائع بني مختلف املدن والمحافظات، وهو ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقده صباح امس عددا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل للربط بني محافظتى القليوبية والدقهلية، قبل بدء جولة موسعة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط حيث رافقه كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمــهــنــدس كـامـل الــوزيــر وزيـــر النقل، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

فى بداية الجولة تفقد رئيس الـوزراء مواقع العمل فى مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى املنصورة حيث تفقد مع مرافقيه اعمال تنفيذ املرحلة االولى من المشروع، وذلك في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 37 كم، وبتكلفة 3.4 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع 4 حارات مرورية، وطريق خدمة الأهالي.

كما تفقد رئيس الوزراء موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث أشار المهندس كامل الوزير إلـى أن هـذا الموقع سيكون في اتجاه المرور وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في المسافة من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح فى حني سيكون اتجاه البر الغربي من الـريـاح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

كما توجه مدبولى إلى محافظة دمياط، عقب انـتـهـاء جولته بمدينة المنصورة الـجـديـدة، للوقوف على مـعـدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ورافــقــه خــلال الـجـولـة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء تفقد الموقع الخاص بمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري، الذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا على 12 فدانًا بتكلفة 16 مليون جنيه، بهدف إنشاء منطقة متكاملة خــارج الكتلة السكنية تتضمن محجرًا يشمل 12 حـظـيـرة، ومجزرين حكوميين وآخر استثماريا، ومحطتي تدوير المخلفات الحيوانية، "كوكر"، ومعالجة، وكذا مبنى للإدارة والأعـــلاف، بالإضافة إلى رصيف تنزيل وتصنيف.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال للإسراع فــي تنفيذ المــجــزر الآلــــي، الـــذي يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، والذي يأتي تنفيذه تزامنا مـع الإعـــلان عـن محافظة دمـيـاط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في القضاء على تلك المناطق وتسكني أهالي هذه الأماكن داخــل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.