وفد من "تنسيقية شباب الأحزاب" يودع الأمريكية "جلوريا" بعد تحقيق حلمها بزيارة مصر
(مصراوي):
ودع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان "جلوريا"، بعدما حققت حلمها بزيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.
وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتظار الأسرة لتوديعها بمطار القاهرة بالورود وبعض الهدايا الرمزية.
ووجّه داستن نجل الأمريكية المصابة بالسرطان الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته بداية من التواجد معهم وتسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك، مرورًا باستقبالهم في مطار القاهرة ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ.
وعبّر داستن عن سعادتهما بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل أعضاء التنسيقية، ومن قابلاه خلال رحلتهما من شعب مصر العظيم.
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