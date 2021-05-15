حدث في 8 ساعات| استعددات طبية لاستقبال مصابي غزة.. والظواهر الجوية حتى الجمعة

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، 1200 طبيب مصري يرغب في التطوع لعلاج المصابين في غزة، ومصر تستعد لاستقبال مصابي غزة، ومعلومات الوزراء ينشر تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: