"الرعاية الصحية" تخصص 4 مراكز بالأقصر لتطعيمات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تخصيص 4 مراكز تابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، لتطعيم مواطني محافظة الأقصر بلقاح كورونا.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها العيئة لتخفيف العبء على المواطنين بالمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين في تلقي اللقاح من أحد المراكز المخصصة لذلك والمنتشرة في كافة أرجاء محافظة الأقصر.

وأشار بيان الهيئة، اليوم، إلى أن المنشآت الصحية التي خصصتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تشمل مستشفيات طيبة وتخدم مركز ومدينة إسنا، مستشفي حورس التخصصي وتخدم أهالي مركز ومدينة ارمنت ، مستشفى العديسات وذلك لخدمة منطقة الطود، إضافة إلى مركز طبي القرنة لخدمة أهالي منطقة القرنة بمحافظة الأقصر.

وأضاف بيان الهيئة، أن فاعلية اللقاح تتخطى الـ 86% وتحمى من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100% ، فيما دعا البيان المواطنين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ، إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة لحجز اللقاح، والحصول علي اللقاح في أقرب وقت، مؤكدًا على أن اللقاح آمن وفعال .

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هناك إقبال كبير علي تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، خاصة بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة لتلقي اللقاح من داخل مستشفيات ومراكز هيئة الرعايه الصحية، وذلك خلال اليوم الأول من تخصيص هذه المراكز الأربعة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه خلال اليوم الأول من تخصيص المنشآت الطبية التابعة لفرع الهيئة بالأقصر تم تطعيم ٩١ مواطن بلقاح كورونا، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير لعدد من الأجانب والمقيمين علي أرض محافظة الأقصر من مختلف الجنسيات ممن تقدموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة ، وبالفعل حصلوا على لقاح فيروس كورونا داخل المنشآت الطبية الأربع اللذين خصصتهم الهيئة بمحافظة الأقصر لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.​

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