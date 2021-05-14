"ادعموا صاحب الحق".. شيخ الأزهر يدعو شعوب العالم لمساندة الفلسطينيين

مصراوي:

قالت الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على فيسبوك إن الإمام يدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

وأضاف شيخ الأزهر: "أوقفوا القتل، وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين، إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".