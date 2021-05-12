السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري السوداني للتهنئة بعيد الفطر

09:28 م الأربعاء 12 مايو 2021
السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري السوداني للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس عبدالفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان

كتب يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه بادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الرئيس السيسي التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.​

عبد الفتاح البرهان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس العسكري السوداني عيد الفطر

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