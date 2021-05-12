لا دولة فلسطينية دون القدس.. تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

12:17 م الأربعاء 12 مايو 2021
لا دولة فلسطينية دون القدس.. تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، إدلاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدد من التصريحات والرسائل المهمة.

وجاءت التصريحات كالتالي:

- على المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف.

- قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

- التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.

- شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية.

- الدولة حريصة على حياة مواطنيها وحفظ أمن المجتمع وأن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين، ومشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، منح مهلة ستة أشهر، وهي مدة كافية، لتمكين الموظف أو العامل المدمن من العلاج والاستشفاء.

- القضاء المصري مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه، والنيابة العامة خصم شريف ونائب عن المجتمع.

حنفي جبالي القدس فلسطين مجلس النواب المجتمع الدولي الأمم المتحدة الاعتداءات الإسرائيلية المسجد الأقصى

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