التموين: المخابز تعمل من الخامسة صباحًا خلال العيد.. ومواقع استلام القمح إجازة يومين
كتب- محمد سامي
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساء، باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.
وأشار المصيلحي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إلى أنه وجّه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأضاف أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني أيام العيد، ويتم استئناف العمل في اليوم الثالث.
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