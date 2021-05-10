الأرصاد: تكون سحب رعدية على هذه المناطق تؤدي لسقوط أمطار

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على سيناء وساحل البحر الأحمر وخليج السويس، مضيفة أن تلك السحب قد يصاحبها سقوط الأمطار على تلك الجهات.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة تحسن نسبي في الأحوال الجوية، تعيشها البلاد الآن، مضيفة أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الاثنين 35 درجة.

وأضاف بيان للهيئة، أن ذلك يأتي بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء شديدة الحرارة، تجاوزت فيها درجات الحرارة على العديد من المحافظات حاجز 40 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تبدأ خلال الفترة القادمة الانخفاض بشكل تدريجي، بحيث يكون الطقس خلال ساعات النهار حار ولطيف ليلًا، لتكون درجات الحرارة الصغرى تقترب من 20 درجة كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس بالانخفاض في حرارة الطقس.