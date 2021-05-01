"دور الدراما في تشكيل الوعي".. ثاني الفعاليات ضمن "رمضانيات التنسيقية"

05:00 ص السبت 01 مايو 2021
"دور الدراما في تشكيل الوعي".. ثاني الفعاليات ضمن "رمضانيات التنسيقية"

الكاتب الصحفي كرم جبر

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني فعالياتها الرمضانية، مساء السبت المقبل، تحت تعنوان: "الدراما ودرها في تشكيل الوعي".

ويتحدث خلال الفعالية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقد الفني أحمد سعد الدين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وتتناول الفعالية أثر الدراما على الوعي، واستخدام الدراما التلفزيونية لتحدي معتقدات ومبادئ تتعلق بالأرض والهوية، ودورها في مواجهة المخططات الخارجية، وغياب دراما النجم الأوحد وبزوغ نجم الأعمال الجماعية.

كما تركز الفعالية على مسلسل "هجمة مرتدة" وكشف مؤامرات استهداف الدولة المصرية ومجهودات الدولة في حماية أمنها القومي في الداخل والخارج، وأسباب اختفاء الأعمال الدرامية الموجهة للطفل، ودور المجلس الأعلى للإعلام في تنظيم العمل الدرامي وتصحيح مساره.

وتناقش الفعالية، الرقابة على العمل الفني، وهل هو خطوة نحو صناعة عمل هادف أم أداة لقمع الحريات، وكيف يمكن استخدام "الإعلام الجديد" في توعية الشباب من خلال أعمال درامية قصيرة.

تنسيقية شباب الأحزاب الدراما مجلس النواب كرم جبر

الخبر التالى:

"كورونا" في 24 ساعة| 61 حالة وفاة في مصر.. والعالم يتجاوز الـ150 مليون إصابة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"كورونا" في 24 ساعة| 61 حالة وفاة في مصر.. والعالم يتجاوز الـ150 مليون إصابة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا