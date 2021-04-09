مصر للطيران: اجتياز تقييم مخاطر السلامة لجميع أنشطة الشركة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، اجتياز تقييم مخاطر السلامة على كافة الأنشطة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية، من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة، خلال الفترة من 4 حتى 8 أبريل الجاري، حيث تعد هذه الزيارة الثالثة للشركة الأمريكية، بعد الزيارة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018، والزيارة الثانية في أغسطس 2019، لإجراء تقييم شامل لمخاطر السلامة لجميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بالالتزام باتباع كافة معايير السلامة الدولية في كافة مجالات صناعة النقل الجوي.

وخلال الاجتماع الختامي الذي عقد برئاسة وعدد من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصرللطيران، أعرب أبوالعينين عن سعادته باجتيار التقييم المهم الذي جاء في ظروف استثنائية تمر بها صناعة الطيران المدني على مستوى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما قدم التهنئة لجميع العاملين في شركات مصر للطيران على اجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم.

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