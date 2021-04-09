وزير الأوقاف يطلق مشروع صكوك الأضاحي: ممنوع تجميع أموال بالمساجد



كتب - محمود مصطفى:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إطلاق مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام 1442هـ مع بداية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، الجمعة، بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، بديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء أحمد راشد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور السيد مسعد مدير المديرية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.



وأكد جمعة، أن محافظة الجيزة تشهد طفرة كبيرة في عمارة المساجد شأن جميع محافظات الجمهورية، وأنه لابد من الحفاظ على المساجد دعويا وفكريا ونظافتها، وأنه من غير المسموح إقامة أي أنشطة بدون تصريح مسبق، وخاصة جمع أموال داخل المساجد.

وأشار إلى أن صلاة القيام في شهر رمضان هذا العام قائمة، مع مراعاة الضوابط التالية:



1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بإقامة أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية , مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر , أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.



وأكد وزير الأوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بمحافظة الجيزة منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن ، حيث تم افتتاح (61) مسجدًا بمحافظة الجيزة حتى تاريخه، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و13) مسجدًا صيانة وترميمًا، وأن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1332) مسجدًا، منها (1242) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و (90) مسجدًا صيانة وترميمًا.