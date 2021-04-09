على عتبات الشهر الكريم.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالجيزة - بث مباشر
كتب - محمود مصطفى:
ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد النور بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة، وتدور الخطبة حول موضوع " على عتبات الشهر الكريم".
ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:
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