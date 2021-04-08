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"الزراعة": تحصين أكثر من 644 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

04:21 م الخميس 08 أبريل 2021
"الزراعة": تحصين أكثر من 644 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحصين 644 ألفا و303 رؤوس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام في الحملة التي بدأت يوم 3 أبريل الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 644 ألفا و303 رؤوس ماشية وأغنام بينهم 500 ألف و312 رأس أبقار، و123 ألفا و836 رأس أغنام، و20 ألفا و55 رأس ماعز خلال 5 أيام.​

السيد القصير وزارة الزراعة الأغنام الجلد العقدي

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