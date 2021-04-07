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وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لعنايته بالحفاظ على أعيان الوقف بالوثائق المؤمنة

08:18 م الأربعاء 07 أبريل 2021
وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لعنايته بالحفاظ على أعيان الوقف بالوثائق المؤمنة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والعاملين بالوزارة وهيئة الأوقاف المصرية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته وعنايته بالحفاظ على أعيان الوقف، وتوجيهه بتوثيقها بالوثائق المؤمنة.

وأكد في بيان له، الأربعاء، أن جميع العاملين بالوزارة سيبذلون أقصى الجهد في إنفاذ هذا التكليف، وفي الحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها، وإدارتها وفق شروط الواقفين.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يجزي الرئيس السيسي خير الجزاء على ما يبذله من جهود عظيمة في خدمة هذا الوطن والرقي به في مختلف المجالات بصفة عامة، وما يوليه من اهتمام بقضايا الوقف والحفاظ عليه، وحسن استثماره بصفة خاصة.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيسي أعيان الوقف الوثائق المؤمنة

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