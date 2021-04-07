بالفيديو.. رئيس الوزراء يعاين أماكن الاحتفال بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤلين يتفقدون عددا من المواقع في العاصمة الإدارية لاختيار أماكن الاحتفال الخاصة بافتتاح العاصمة الإدارية.

ونشر يونس مقطع فيديو من العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "هي دي الجمهورية الجديدة، مصر الحديثة، هنا ساحة الشعب التي تقع أمام الحي الحكومي وبجوار مبنى البرلمان ومجلس النواب".