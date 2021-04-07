خدمة طبية بمعايير عالمية.. وزيرة الصحة: 108 ملايين زيارة من المواطنين للمبادرات الرئاسية

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" عام 2018، والتي قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، بواقع 108 ملايين زيارة، أسهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية.

وأشارت زايد، خلال حديثها اليوم الأربعاء، إلى أن مصر أصبحت تمتلك نظامًا صحيًّا قويًّا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًّا في جميع المجالات، بالتزامن مع "يوم الصحة العالمي" الذي يتم الاحتفال به في السابع من أبريل من كل عام.

وتقدمت وزيرة الصحة في "يوم الصحة العالمي"، بالشكر إلى كل الأطقم الطبية بوزارة الصحة والسكان والقطاع الطبي؛ لجهودهم المبذولة في النهوض بمنظومة الصحة في مصر، فضلًا عن دورهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلةً: "أعرب عن فخري وتقديري بأن بناء المنظومة الصحية الجديدة في مصر يتم بسواعد أبنائها من الأطقم الطبية المخلصين الذين يحرصون على حصول كل المرضى على أفضل مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية".

وأكدت زايد نجاح الدولة في القضاء على "فيروس سي"؛ حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 إلى 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لـ2.5 مليون مواطن بالمجان.

وأشارت وزيرة الصحة إلى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي في يونيو 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 25 مليونًا و42 ألف مواطن، وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان، كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي في يناير 2021، وتم من خلالها إجراء أكثر من 102 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلي.

وأشارت زايد إلى أنه تم فحص 12 مليونًا و927 ألفًا و559 سيدة فوق سن الـ18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، مضيفة أن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، قامت بفحص نحو 1.5 مليون طفل مصري، منذ انطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019، كما تم فحص نحو 736 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.