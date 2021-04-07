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الإسكان تعلن موعد انتهاء استقبال تظلمات حاجزي شقق "سكن لكل المصريين"

03:05 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
الإسكان تعلن موعد انتهاء استقبال تظلمات حاجزي شقق "سكن لكل المصريين"

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي من تلقى طلبات التظلم على الحجز في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، يوم 18 أبريل الجاري كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

ينشر مصراوي خطوات تقديم التظلم، والتي جاءت على النحو التالي:

- باب التظلم متاح على الموقع الإلكتروني حتى يوم 18 أبريل الجاري.

- يتم الدخول على الموقع المخصص للنتيجة لمعرفة سبب رفض طلب الحجز، والأوراق غير الكاملة لإعادة تقديمها مرة آخرى بشكل كامل https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

- ثم يتم تجهيز الأوراق والتي تكون في الغالب عدم إرفاق إيصالات الحجز وشراء كراسة الشروط أو إصال المرافق أو عدم اختيار المدينة وكذلك بعض البيانات في استمارة الحجز.

- يتم تحويل الاوراق لصيغة الـpdf بحجم 2 ميجا أو أقل، على اللينك المخصص للتظلم https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

- الصندوق سيدرس طلب التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فورًا أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى.

- إذا وجد أحد المتقدمين الرقم القومي الخاص به غير مسجل على الموقع، يعنى ذلك أن النتيجة الخاصة به لم تظهر، وسيتابع لاحقا لمعرفتها.

- وأسفرت نتائج الفرز للعملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.

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