السكة الحديد: تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان

كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات والخاصة بشهر رمضان إلى يوم الأربعاء 21 أبريل، بدلا من يوم الثلاثاء 13 أبريل.

وجاءت القطارات المعدلة في شهر رمضان كالتالي:

- قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة

- قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة

- قطار 926 مكيف الاسكندرية / القاهرة

- قطار 927 مكيف القاهرة / الاسكندرية

- قطار 31 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن هذه القطارات في نفس مواعيدها الحالية حتي يوم الثلاثاء 20 أبريل، على أن يتم تنفيذ التعديل بداية من الأربعاء 21 أبريل.

وذكرت أن جميع القطارات تعود لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة 14 مايو المقبل.