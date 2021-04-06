أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السكة الحديد: تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان

07:49 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السكة الحديد: تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان

أرشيفية

كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات والخاصة بشهر رمضان إلى يوم الأربعاء 21 أبريل، بدلا من يوم الثلاثاء 13 أبريل.

وجاءت القطارات المعدلة في شهر رمضان كالتالي:

- قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة

- قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة

- قطار 926 مكيف الاسكندرية / القاهرة

- قطار 927 مكيف القاهرة / الاسكندرية

- قطار 31 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن هذه القطارات في نفس مواعيدها الحالية حتي يوم الثلاثاء 20 أبريل، على أن يتم تنفيذ التعديل بداية من الأربعاء 21 أبريل.

وذكرت أن جميع القطارات تعود لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة 14 مايو المقبل.

هيئة السكة الحديد شهر رمضان مواعيد القطارات

الخبر التالى:

وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بمجلس الشيوخ
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: بعض الأطراف تستغل الأنهار بشكل غير مدروس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا